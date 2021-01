Alstom firma MoU per la progettazione e la costruzione del primo sistema metropolitano di Belgrado

(FERPRESS) – Roma, 22 GEN – Alstom ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con il Governo della Serbia per la costruzione della fase 1 della prima linea della futura metropolitana di Belgrado. In questo progetto, Alstom sarà responsabile di un’ampia gamma di lavori, inclusi gli stessi treni della metropolitana, i sistemi di controllo digitale dei treni, le porte di banchina, l’infrastruttura (la posa dei binari e le soluzioni di alimentazione) e l’integrazione del sistema di trasporto. La costruzione della nuova rete metropolitana dovrebbe iniziare alla fine di quest’anno, in attesa della firma del contratto con le autorità serbe competenti.

“Siamo immensamente orgogliosi che le soluzioni di Alstom faranno parte della costruzione della metropolitana di Belgrado, che è un progetto infrastrutturale molto importante nella regione dei Balcani. Questo progetto migliorerà notevolmente l’offerta di trasporto a disposizione dei residenti di Belgrado e metterà in mostra la leadership di Alstom nelle soluzioni metropolitane e fornendo un’esperienza superiore ai passeggeri “, afferma Antonio Moreno, Amministratore delegato dell’Europa centrale e orientale di Alstom.

Il nuovo sistema di trasporto fornirà le basi per una mobilità veramente sostenibile nella densamente popolata capitale della Serbia, contribuendo rapidamente alla riduzione della congestione stradale.

Le prime due linee copriranno un totale di circa 42 chilometri – i primi 22 chilometri, la seconda quasi 20. La prima linea correrà lungo il fiume Sava, attraversando il centro di Belgrado, collegando l’area di Makisko Polje nella parte sud della città. , al quartiere urbano di Mirijevo nel nord-est. La seconda linea collegherà la stazione ferroviaria di Zemun attraversando il comune urbano della Nuova Belgrado, con uno svincolo con la prima linea a Mirijevo.

Alstom è il numero uno globale nelle soluzioni urbane integrate, vantando un portafoglio completo di capacità e tecnologie per costruire l’efficienza del sistema di trasporto urbano, nonché il know-how e le risorse necessarie per implementare soluzioni chiavi in ​​mano: dal materiale rotabile e dalle infrastrutture al sistemi informativi e manutenzione. I riferimenti di Alstom includono sistemi di metropolitana per Dubai, Riyadh, Hanoi, Montreal, Taipei, Panama e Singapore. Alstom ha venduto oltre 17.000 auto Metropolis, operando in 55 città in tutto il mondo e trasportando 30 milioni di passeggeri ogni giorno.

Pubblicato da AB il: 22/1/2021 h 12:54 - Riproduzione riservata