Alstom: Fim Cisl, a giugno dai 1440 ai 4780 euro di premio di risultato in busta paga. Governo sostenga settore

(FERPRESS) – Roma, 21 MAG – “Grazie all’accordo del 2018 raggiunto con le organizzazioni sindacali, i lavoratori del Gruppo Alstom, si ritroveranno nella busta paga di Giugno un premio di risultato che varia dalle 1440 del sito di Bari, alle 4780 euro del Sito di Savigliano (CN) – a questi, va poi detto che si aggiunge per i dipendenti di Alstom Service Italia il premio di 3290 euro.

Un premio di risultato importante per tutti i dipendenti e i siti del Gruppo in Italia, sia sul piano economico, che dei risultati industriali. Soprattutto a fronte di un anno, il 2020, durissimo. Un risultato possibile anche grazie al lavoro di contrattazione svolto dalle organizzazioni sindacali prima e durante la pandemia”.

