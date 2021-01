Alstom equipaggia 13 locomotive merci di DB Cargo con i più recenti standard di segnalamento ETCS

(FERPRESS) – Roma, 27 GEN – Alstom equipaggerà un totale di 13 locomotive merci per DB Cargo con il più recente standard di tecnologia di segnalamento ETCS (ETCS Baseline 3 Release 2) per il traffico merci transeuropeo tra Germania, Danimarca e Svezia.

“Siamo lieti di dare un contributo significativo alla digitalizzazione del trasporto merci transeuropeo adattando le locomotive”, afferma Frederic Rybicki, amministratore delegato di Alstom Digital Mobility Germany & Austria. “Il trasporto merci su rotaia gioca un ruolo cruciale nell’inversione di tendenza della mobilità: è qui che entrano in gioco le nostre soluzioni digitali”.

“Dotando le nostre potenti locomotive della serie EG 3100 di apparecchiature ETCS, saremo anche in grado di offrire servizi di trasporto transfrontaliero rispettosi del clima per i nostri clienti in futuro”, afferma Ralf Günter Kloß, membro del consiglio di amministrazione per la produzione di DB Cargo.

Le locomotive elettriche per il trasporto merci della serie EG3100 saranno equipaggiate con la soluzione Atlas ETCS Baseline 3 Release 2 di Alstom. Ciò è conforme ai più recenti standard europei per l’interoperabilità ferroviaria e consente ai treni di circolare in modo fluido, sicuro e affidabile anche sulle tratte che attraversano i confini nazionali. Come parte dell’ordine, i sistemi esistenti tedesco e danese saranno aggiornati per comunicare con il sistema di segnalamento ETCS. Inoltre, il sistema svedese sarà integrato come software nel nuovo hardware ETCS. Le prime corse di certificazione con un prototipo retrofittato sono previste per la fine del 2022. A ciò seguirà il graduale adeguamento e l’approvazione delle restanti locomotive merci.

ETCS è il sistema di controllo dei treni più efficiente al mondo, che offre vantaggi significativi in ​​termini di risparmio sui costi di manutenzione, sicurezza, affidabilità, puntualità e capacità di traffico. Alstom è la prima azienda al mondo ad essere completamente certificata per i più recenti standard ETCS di bordo e di terra. L’ultimo sviluppo del software garantisce l’interoperabilità con Baseline 3 Release 2 per l’intero sistema ferroviario.

