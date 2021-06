Alstom equipaggerà 50 locomotive con la soluzione di segnalamento a bordo Atlas per Vossloh Locomotives

(FERPRESS) – Roma, 18 GIU – Alstom ha firmato un accordo con Vossloh Locomotives per equipaggiare 50 delle loro locomotive merci DE 18 con Atlas, l’ultima soluzione di segnalamento di bordo di Alstom. Una volta equipaggiate con questo controllo del treno basato su ETCS, le locomotive saranno impiegate in Germania, Francia, Lussemburgo e Belgio a partire dal 2022. Questo rivoluzionario contratto di segnalamento, del valore di quasi 20 milioni di euro, include un’opzione per equipaggiare fino a 30 locomotive aggiuntive e migliorerà il funzionamento dinamico del trasporto merci transfrontaliero tra i quattro paesi.

Pubblicato da AB il: 18/6/2021 h 12:25 - Riproduzione riservata