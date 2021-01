Alstom è stata riconosciuta come Top Employer 2021 in 14 Paesi per eccellenti politiche HR

(FERPRESS) – Roma, 26 GEN – Alstom è stata certificata “Top Employer” in Europa e per la prima volta in Asia Pacifico e Nord America, con certificazioni in 14 paesi. Essere certificato come Top Employer mette in mostra la dedizione di un’organizzazione a un mondo del lavoro migliore e lo mostra attraverso eccellenti politiche HR e pratiche delle persone.

Il programma Top Employers Institute certifica le organizzazioni in base alla partecipazione e ai risultati del loro sondaggio sulle migliori pratiche HR. Questo sondaggio copre 6 domini delle risorse umane costituiti da 20 argomenti come strategia per le persone, ambiente di lavoro, acquisizione di talenti, apprendimento, benessere, diversità e inclusione e altro ancora.

“Siamo immensamente orgogliosi di essere stati ufficialmente riconosciuti come Top Employer 2021. Il riconoscimento dimostra il nostro continuo impegno a garantire che Alstom sia tra i migliori posti al mondo in cui lavorare. Riteniamo che Alstom sia prima di tutto un insieme di persone che sono le migliori nei rispettivi settori e che l’atteggiamento dell’azienda nei confronti di quelle persone e le opportunità che offre loro dovrebbero riflettere questo “, ha affermato Anne-Sophie Chauveau-Galas, Vicepresidente senior delle risorse umane di Alstom.

La certificazione Top Employers è pienamente in linea con la strategia Alstom In Motion. Attraverso la collaborazione con Top Employers Institute, Alstom sarà in grado di confrontare le sue pratiche e i suoi processi interni con quelli di altre aziende di diversi settori e determinare i suoi punti di forza e le linee di miglioramento. Servirà anche ad attrarre nuovi talenti, promuovendo un alto livello di esperienza dei dipendenti e dando a tutti i mezzi per crescere nella propria carriera.

“Nonostante l’anno impegnativo che abbiamo vissuto, che ha sicuramente avuto un impatto sulle organizzazioni di tutto il mondo, Alstom ha continuato a dimostrare il potere di mettere le proprie persone al primo posto sul posto di lavoro. Siamo orgogliosi di condividere l’annuncio di quest’anno e ci congratuliamo con tutte le organizzazioni che sono state certificate nei rispettivi paesi attraverso il programma Top Employers Institute “, ha affermato David Plink, CEO di Top Employers Institute.

Pubblicato da AB il: 26/1/2021 h 12:01 - Riproduzione riservata