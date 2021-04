Alstom e Red Hat insieme per comunicazioni ferroviarie nel segno di Edge Computing e Open Hybrid Cloud

(FERPRESS) – Milano, 28 APR — Red Hat, Inc., principale fornitore di soluzioni open source al mondo, ha annunciato oggi che Alstom ha trasformato la sua comunicazione ferroviaria attraverso una strategia di edge computing costruita su Red Hat Enterprise Linux, principale piattaforma enterprise Linux al mondo, e Red Hat Ansible Automation Platform. Con il supporto di Red Hat, Alstom sta promuovendo una trasformazione intelligente nel settore ferroviario con un’infrastruttura più sicura, affidabile e flessibile, dando ai clienti la possibilità di distribuire e gestire le applicazioni su dispositivi remoti di information technology/operations technology (IT/OT), creando al contempo nuove opportunità di profitto per l’azienda grazie a una nuova piattaforma applicativa dedicata.

