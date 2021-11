Alstom e Liebherr firmano accordo di collaborazione per ottimizzare le celle a combustibile a idrogeno

(FERPRESS) – Roma, 29 NOV – Alstom ha firmato un accordo di collaborazione[1]con Liebherr – Aerospace & Transportation SAS, azienda francese specializzata nella produzione di compressori per celle a combustibile. Questo accordo mira a ottimizzare i sistemi a idrogeno, compreso il miglioramento dell’affidabilità e della durata delle celle a combustibile, aumentando la loro densità di potenza e riducendo il costo di tali soluzioni.

