Alstom e Warsaw University of Technology: accordo per sviluppare competenze futuri ingegneri ferroviari

(FERPRESS) – Roma, 19 OTT – Università di tecnologia di Varsavia, Facoltà di ingegneria automobilistica e delle macchine edili e Alstom – leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile e più grande produttore, esportatore e datore di lavoro polacco nel settore ferroviario – hanno firmato un accordo di cooperazione sull’educazione e lo sviluppo delle competenze di futuri ingegneri nel settore ferroviario in Polonia. Il progetto prevede lo scambio di esperienze, l’attuazione di progetti scientifici e di ricerca congiunti e un ampio supporto per gli studenti. L’accordo è stato concluso il 7 ottobre 2021 presso l’Università della tecnologia di Varsavia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it