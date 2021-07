Alstom consegnerà 36 treni Metropolis per le linee 8 e 9 del São Paulo Metropolitan Train System

(FERPRESS) – Roma, 21 LUG – Alstom è stata selezionata dal concessionario ViaMobilidade Linhas 8 e 91 per consegnare 36 treni da otto carrozze che serviranno sulle linee 8-Diamante e 9-Esmerala a San Paolo, in Brasile. I nuovi treni fanno parte del pacchetto di migliorie e obblighi assunti dalla concessionaria che ha recentemente acquisito la responsabilità di gestire e mantenere per 30 anni entrambe le linee metropolitane.

