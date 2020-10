Alstom consegna il sistema di interblocco elettronico SIL4 a settore “Matai” della linea Beni Suef Assuyt (Egitto)

(FERPRESS) – Roma, 20 OTT – Alstom ha fornito, testato e messo in servizio commerciale con successo la sua soluzione di sistema di interblocco elettronico SIL4 Smartlock 400 GP per il settore Matai nella linea che collega Beni Suef ad Asyut; con nuovi edifici, nuovo alimentatore, nuove telecomunicazioni e nuovi sottosistemi SCADA, garantendo prestazioni efficaci e funzionamento sicuro del traffico ferroviario a velocità dei treni fino a 160 km / ora.

