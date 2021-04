Alstom consegna la 100a locomotiva elettrica da 12.000 HP alle ferrovie indiane

(FERPRESS) – Roma, 30 APR – Alstom, il più grande fornitore multinazionale indiano di mobilità sostenibile con un portafoglio completo di offerte, ha prodotto e consegnato con successo la centesima locomotiva elettrica alle ferrovie indiane. Nell’ambito del contratto del valore di 3,5 miliardi di euro vinto nel 2015, la società fornirà 800 locomotive a doppia sezione completamente elettriche ad alta potenza da 12.000 HP (9 MW) per il servizio merci, in grado di trasportare ~ 6.000 tonnellate a una velocità massima di 120 km / ora Questo è il più grande progetto di investimenti diretti esteri nel settore ferroviario indiano.

