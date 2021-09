Alstom consegna il primo convoglio per la metropolitana di Kanpur in India

(FERPRESS) – Roma, 20 SET – Alstom completa la consegna del primo convoglio per la metropolitana di Kanpur alla Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (UPMRC). La presentazione è stata effettuata presso lo stabilimento di produzione di materiale rotabile di Alstom a Savli, nel Gujarat, dal Primo Ministro dell’Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, alla presenza di Shri Kumar Keshav – MD, UPMRC, e Alain Spohr – Amministratore delegato, Alstom India. Questi treni della metropolitana sono fabbricati al 100% presso lo stabilimento di Savli, nel Gujarat.

