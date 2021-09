Alstom consegna i primi due treni monorotaia Innovia 300 per la monorotaia del Cairo

(FERPRESS) – Roma, 9 SET – I primi due treni monorotaia Innovia 300 di Alstom per il progetto Cairo Monorail sono arrivati ​​al Cairo dopo essere stati completati nello stabilimento Alstom di Derby nel Regno Unito, con l’applicazione dei sistemi di propulsione guidata dal sito di Alstom a Trapaga, in Spagna.

