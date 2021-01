Alstom conduce la prima corsa di prova in Algeria per la tramvia Mostaganem

(FERPRESS) – Roma, 4 GEN – Alstom ha condotto con successo la prima corsa di prova per il progetto del tram di Mostaganem. Durante questa fase, i tram di Alstom sono passati dalla sezione T2 del parco di stoccaggio secondario alla stazione SNTF, a circa 2 km.

