Alstom completa la fase 1 del progetto Lusail Tramway in Qatar

(FERPRESS) – Roma, 17 NOV – Alstom ha completato con successo la fase 1 del progetto Light Rail Transit (LRT) di Lusail, una città pianificata attualmente in costruzione vicino a Doha, in Qatar. Questa fase del progetto copre 9,7 km di catenaria a binario unico senza catenaria e 12,8 km di linea metropolitana a binario unico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it