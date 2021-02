Alstom completa il progetto di interlocking in Turchia sulla linea ferroviaria Eskisehir-Kutahya-Balikesir

(FERPRESS) – Roma, 24 FEB – Alstom ha completato e messo in servizio il sistema di interblocco che copre 328 km di linea ferroviaria principale sulla linea Eskisehir-Kutahya-Balikesir per l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Turche (TCDD).

Consegnato in otto sezioni, il sistema di interblocco per le prime cinque sezioni, di oltre 182 km e comprendente il Centro di controllo del traffico e delle telecomunicazioni (CTC), è stato completato e messo in servizio il 5 dicembre 2020. Le restanti tre sezioni, per un totale di 146 km, ha iniziato il servizio il 5 febbraio 2021.

“Siamo orgogliosi di vedere la realizzazione del nostro lavoro sulla linea ferroviaria Eskisehir-Kutahya-Balikesir. Apprezziamo molto la nostra partnership con l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Turche e supportiamo pienamente i loro sforzi per migliorare le tecnologie ad alta sicurezza con l’introduzione del nostro treno automatico per la supervisione e l’implementazione degli standard dell’UE per questo sistema di segnalamento attraverso il nostro sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS). Siamo un partner impegnato a lungo termine per la Turchia, affrontando le sue esigenze di mobilità e supportando i prossimi progetti di trasporto “, ha affermato Mama Sougoufara, Alstom Amministratore delegato Medio Oriente e Turchia.

Alstom è presente in Turchia da oltre 60 anni, fornendo veicoli ferroviari, sistemi di transito chiavi in ​​mano per metropolitane e tram e si è affermata come fornitore leader di tecnologia di segnalamento e controllo dei treni. L’ufficio di Istanbul ospita il centro regionale per le competenze sui sistemi digitali e integrati di Alstom, nonché i team di progetto Sistemi e infrastrutture, che forniscono servizi di gestione del progetto, ingegneria, formazione e manutenzione.

Pubblicato da AB il: 24/2/2021 h 13:46 - Riproduzione riservata