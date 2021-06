Alstom apre nuove strutture per il suo hub di stampa 3D nel sito di Santa Perpètua a Barcellona

(FERPRESS) – Roma, 4 GIU – Il 3D Printing Hub presso il Santa Perpètua Industrial Center di Alstom, a Barcellona, ​​apre nuove strutture in uno spazio dedicato all’intero team e alle attrezzature di stampa 3D di Alstom. La nuova struttura, situata nel cuore della fabbrica, dispone di uno scanner per componenti, dieci FDM macchine per filo industriale e tre SLA-DLP dispositivi in ​​resina, che consentono agli strumenti di stampa per centri industriali e prototipi di convalidare progetti, stampi e parti seriali.

Pubblicato da AB il: 4/6/2021 h 12:22 - Riproduzione riservata