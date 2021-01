Alstom amplia le competenze di segnalazione e comunicazione della mobilità digitale con l’acquisizione di B&C Transit

(FERPRESS) – Roma, 26 GEN – Alstom progredisce ulteriormente nell’esecuzione della sua strategia Alstom in Motion e sostiene la sua ambizione di crescita per la mobilità digitale con l’acquisizione di B&C Transit, Inc., una società di progettazione e costruzione di ingegneria dei trasporti specializzata nel settore ferroviario passeggeri. Questa transazione rafforza la posizione di Alstom nel mercato del segnalamento nordamericano combinando i prodotti tecnologici avanzati delle società e le capacità ingegneristiche a vantaggio delle agenzie di transito e degli operatori negli Stati Uniti e in Canada.

L’acquisizione supporterà la fornitura efficiente di Alstom delle sue innovative soluzioni di segnalazione estendendo le sue capacità di ingegneria dei sistemi e di applicazioni lungo i binari. L’acquisizione rafforzerà inoltre il portafoglio di soluzioni di Alstom, per i clienti esistenti e nuovi in ​​tutto il Nord America e rafforzerà la presenza di Alstom sulla costa occidentale. Le risorse combinate di entrambe le società supporteranno le operazioni dei clienti e le visioni tecnologiche, accelerando la fornitura di una mobilità più efficiente, affidabile, sicura e sostenibile.

“L’esperienza di B&C Transit nella progettazione e progettazione di segnali e comunicazioni è il complemento perfetto per le soluzioni tecnologiche avanzate di Alstom”, afferma Jérôme Wallut, Vicepresidente senior di Alstom North America. “I clienti trarranno vantaggio dalla capacità di risorse aggiuntive e da un’ampia presenza in tutto il Nord America che consentirà ulteriormente lo sviluppo, la consegna e il supporto localizzati”.

B&C Transit sarà in grado di sfruttare la presenza mondiale di Alstom e le opportunità di sviluppo del business nel materiale rotabile, nei servizi e nella manutenzione per far crescere ulteriormente e potenziare le proprie operazioni. I dipendenti di entrambe le società avranno l’opportunità di sviluppare ulteriormente le proprie competenze e ambiti.

B&C Transit, con sede a Oakland, California, impiega circa 85 persone negli Stati Uniti presso uffici in città come Livermore, California e Pittsburgh, Pennsylvania, e ha registrato un fatturato di oltre 45 milioni di dollari nel 2020. B&C Transit serve una base clienti consolidata in tutto il Nord America e il suo portafoglio di progetti include, ad esempio, il progetto della metropolitana centrale della San Francisco Municipal Transportation Agency (Muni) e il centro e i sistemi di controllo Metrorail di Miami-Dade.

Dopo il completamento della transazione, previsto nel primo trimestre del 2021, B&C Transit, Inc. diventerà una consociata interamente controllata di Alstom.

Pubblicato da AB il: 26/1/2021 h 12:48 - Riproduzione riservata