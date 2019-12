Alpha Trains ordina treni regionali a Siemens Mobility per Meclemburgo-Pomerania Anteriore

(FERPRESS) – Roma, 18 DIC – Alpha Trains, la più grande società di leasing per il materiale rotabile ferroviario del continente europeo, ha ordinato a Siemens Mobility sette treni regionali Desiro Mainline (ML). Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) noleggerà i treni per il servizio nella rete ferroviaria della costa baltica orientale gestita da dicembre 2019 in poi dall’ODEG per conto di Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV).

18/12/2019