Allianz Partners-Italo: partnership che garantisce a iscritti al Programma Fedeltà Italo Più alcune agevolazioni

(FERPRESS) – Roma, 25 OTT – Per andare incontro alla crescente attenzione verso la sicurezza e la serenità in viaggio, Allianz Partners e Italo, entrambe società leader nei rispettivi mercati, hanno stretto una partnership strategica che garantisce a tutti gli iscritti al Programma Fedeltà Italo Più alcune agevolazioni tra cui uno sconto del 10% sull’acquisto della polizza Travel per l’Italia e la possibilità di accumulare punti extra per i propri viaggi. Sarà sufficiente accedere alla pagina web dedicata di Allianz Global Assistance, marchio commerciale di Allianz Partners, e inserire il codice cliente Italo Più all’interno del form di richiesta preventivo.

Pubblicato da COM il: 25/10/2021 h 11:20 - Riproduzione riservata