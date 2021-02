Allianz Partners insieme a GIREVE per potenziare i servizi di ricarica dei veicoli elettrici

(FERPRESS) – Milano, 3 FEB – Allianz Partners, leader mondiale nei servizi assicurativi e di assistenza in ambito Travel, International health & Life, Automotive e Home Assistance, potenzia la sua offerta di assistenza stradale per i guidatori di veicoli elettrici, grazie alla possibilità di localizzazione delle stazioni di ricarica integrata nel proprio sistema di gestione delle emergenze. Con la più grande copertura di stazioni di ricarica in tutta Europa, GIREVE fornisce l’accesso ad un database completo, che include dati sulle soluzioni di caricamento, sulla disponibilità in tempo reale delle stazioni di ricarica e sull’accesso da remoto alle prenotazioni.

Con questa nuova soluzione, Allianz Partners conferma il proprio impegno nello sviluppo di servizi per la mobilità elettrica, per assistere i guidatori di veicoli elettrici al meglio fornendo loro dati essenziali e di alta qualità, come gli aggiornamenti in tempo reale sulla disponibilità delle stazioni, così come informazioni chiave (ora di accesso, tipo di connettori, potenza di carica etc.).

La partnership, lanciata in Francia a gennaio 2021 e ora allargata ad altri Paesi europei, tra cui l’Italia, rappresenta un altro passo chiave della strategia globale di Allianz Partners sulla mobilità elettrica. Nel giugno 2020, Allianz Partners ha infatti lanciato un’offerta chiavi in mano in partnership con EVBox, pioniere nell’ambito della ricarica dei veicoli elettrici, ed ENGIE Solutions, fornitore di soluzioni personalizzate per la transizione energetica. Da marzo 2020 inoltre, Allianz Partners è core member di CharIN Interface Initiative (CharIN e.V.), un’associazione che mira a sviluppare e promuovere il Combined Charging System (CCS) come standard globale per la ricarica di veicoli elettrici a batteria (EV).

A partire dal 2021, Allianz Partners fornirà ai propri clienti soluzioni di assistenza stradale studiate appositamente per i veicoli elettrici e con un call center dedicato. Grazie all’offerta completa per i servizi ai veicoli elettrici, Allianz Partners è un partner di fiducia di molte case automobilistiche per l’assistenza e l’assicurazione dei veicoli elettrici.

“Allianz Partners è già profondamente coinvolta nella transizione verso una mobilità sostenibile ed elettrica. Siamo convinti che grazie alla partnership con GIREVE e all’integrazione di questi dati all’interno nei nostri sistemi e processi, saremo in grado di offrire una customer experience semplificata e migliore nell’ambito dell’assistenza ai veicoli elettrici. Vogliamo continuare ad adattare i nostri servizi alle nuove esigenze dei clienti e per questo motivo il nostro è un impegno rivolto a fornire servizi di alta qualità, arricchiti ora anche dalla rete delle stazioni di ricarica elettrica” ha affermato Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Partners in Italia.

“Siamo felici di collaborare con Allianz Partners e di contribuire così al potenziamento della gamma di servizi per i guidatori di veicoli elettrici. Un guidatore di veicoli elettrici la cui batteria si scarica, ha bisogno di assistenza dedicata, per poter localizzare una stazione di ricarica nelle vicinanze che sia disponibile e compatibile con il proprio mezzo. Per questo motivo, la partnership tra le due aziende sarà un asset chiave per migliorare l’esperienza del guidatore e per incentivare l’adozione di veicoli elettrici” ha affermato Armand Gallet, Business Development Manager, GIREVE.

