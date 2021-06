Alla joint venture cinese di Alstom la manutanzione del sistema Innovia di Wuhu

(FERPRESS) – Roma, 4 GIU – La joint venture cinese di Alstom, CRRC Puzhen Bombardier Transportation Systems Limited (PBTS), si è aggiudicata un contratto di 27 anni per la manutenzione della piattaforma Innovia Monorail 300 per Wuhu City, nella provincia cinese di Anhui.

