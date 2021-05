Alitalia: Uiltrasporti (Tarlazzi), bene tavolo. Ora ci convochi la Presidenza del Consiglio

(FERPRESS) – Roma, 5 MAG – “Importante l’incontro odierno, per la prima volta allo stesso tavolo, con le organizzazioni sindacali confederali, sia ITA che Alitalia in A.S. Convergendo tutti sulla necessità di avviare, nel più breve tempo possibile, l’operatività della nuova Compagnia di bandiera, con tutti gli asset industriali al suo interno che le permettano di competere nel mercato. Così il segretario generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, commenta l’incontro odierno.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 5/5/2021 h 15:07 - Riproduzione riservata