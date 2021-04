Alitalia: Uiltrasporti, non c’è più tempo. Governo intervenga subito e faccia partire ITA

(FERPRESS) – Roma, 7 APR – “Stiamo per sfiorare una tragedia sociale ed economica di portata nazionale, la situazione di Alitalia è al collasso, il Governo intervenga immediatamente per tutelare l’interesse nazionale e far partire la nuova Alitalia-ITA” Così il Segretario Generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, e il Segretario Nazionale, Ivan Viglietti, denunciano la situazione drammatica di Alitalia.

