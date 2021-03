Alitalia: Uiltrasporti, Governo mantenga le promesse fatte. Il Sindacato deve essere coinvolto

(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – “Rispetto all’incontro di oggi con la Commissaria Europea per la Concorrenza Vestager e i tre Ministeri coinvolti per la partita Alitalia, Mise Mef e Mit non sono trapelante notizie, il Sindacato deve essere coinvolto”. Così il Segretario Generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi e il Segretario Nazionale per il Trasporto Aereo Ivan Viglietti commentano le notizie in merito all’incontro di stamattina tra i Ministeri che gestiscono la questione Alitalia e la DG europea per la concorrenza.

Pubblicato da COM il: 5/3/2021 h 15:43 - Riproduzione riservata