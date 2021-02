Alitalia: Uiltrasporti, attendiamo convocazione urgente da parte del Governo

(FERPRESS) – Roma, 26 febbraio – Attendiamo di essere convocati urgentemente, il Sindacato Confederale non può non essere coinvolto sulla partita di Alitalia” così il Segretario Generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi e il Segretario Nazionale per il Trasporto Aereo Ivan Viglietti in merito alle dichiarazioni rese dai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, Giorgetti e Giovannini, che si sono riuniti oggi al Mise con il Mef per affrontare il dossier Alitalia.

