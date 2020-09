Alitalia: Uilt, bene gli impegni assunti da Ministra Trasporti, ora procedere subito e tutelare tutti i lavoratori

(FERPRESS) – Roma, 10 SET – “Bene la riconferma da parte della Ministra De Micheli di alcuni elementi positivi, tra cui la dimensione della flotta, prevista nell’ordine dei cento aeromobili, e gli impegni sugli investimenti e sulla regolazione del mercato e della concorrenza”. Così il Segretario generale, Claudio Tarlazzi, e il Segretario nazionale, Ivan Viglietti, della Uiltrasporti riguardo l’audizione di oggi alla Camera della Ministra dei Trasporti sul processo di nascita e sviluppo della newco Alitalia.

