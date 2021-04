Alitalia: Tarlazzi (Uiltrasporti), Anche oggi siamo costretti a scendere in Piazza per manifestare il disagio delle migliaia di lavoratori

(FERPRESS) – Roma, 21 APR – “Anche oggi siamo costretti a scendere in Piazza per manifestare il disagio delle migliaia di lavoratori che vivono con apprensione questi momenti, dove da una parte, l’Alitalia in A.S. sta esaurendo la liquidità mettendo a rischio ancora una volta gli stipendi dei dipendenti e continuità operativa. Dall’altra parte c’è un negoziato in corso che è condotto con troppa timidezza dal nostro Governo nei confronti dell’Europa che non sta facendo decollare la nuova compagnia di bandiera e quindi il progetto di interesse nazionale votato dal parlamento”. Così il Segretario Generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, si esprime sulle ultime vicende riguardanti il caso Alitalia.

Pubblicato da COM il: 21/4/2021 h 12:25 - Riproduzione riservata