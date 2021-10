Alitalia: Sindacati, importanti accordo su cigs e mozione maggioranza su ITA. Ora nuova compagnia cambi rott

(FERPRESS) – Roma, 6 OTT – “Un importante accordo per tutti i lavoratori Alitalia che garantisce una stabilità retributiva fino a settembre 2022”. Ad affermarlo le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo sull’intesa raggiunta con Alitalia in amministrazione straordinaria al Ministero del Lavoro sulla cassa integrazione, spiegando che “è propedeutica al tavolo con il ministro Orlando, convocato venerdì 8 ottobre, nel quale saranno stabiliti gli ammortizzatori sociali per le tutela e l’accompagnamento del lavoratori nell’arco del piano industriale di Ita”.

Pubblicato da COM il: 6/10/2021 h 10:49 - Riproduzione riservata