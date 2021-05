Alitalia: Sindacati, bene risoluzione all’unanimità Commissione Trasporti, ora il Governo faccia decollare ITA

(FERPRESS) – Roma, 13 MAG – “Valutiamo positivamente la risoluzione votata all’unanimità dalla Commissione Trasporti della Camera a sostegno di un rapido decollo della nuova Alitalia. Questa risoluzione impegna il Governo a superare gli incomprensibili ritardi che fino ad oggi hanno impedito al nostro Paese di avere una compagnia di bandiera”. Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo

