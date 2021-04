Alitalia: Serracchiani (PD), inaccettabile disparità di trattamento Commissione

(FERPRESS) – Roma, 8 APR – “Disparità di trattamento tra le compagnie da parte della Commissione europea non sono accettabili. Garantiamo la massima attenzione del Pd e chiediamo al governo un deciso impegno per assicurare la partenza della nuova società nei tempi previsti”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it