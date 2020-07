Alitalia: riprende i collegamenti da Roma a 12 nuove destinazioni nazionali e internazionali

(FERPRESS) – Roma, 1 LUG – A partire da oggi, 1 luglio, Alitalia riprende i voli da Roma verso 12 nuove destinazioni, di cui 7 internazionali e 5 domestiche. Nel corso della giornata odierna ricominciano i servizi da Fiumicino con Atene (2 voli al giorno), Amsterdam, Tunisi (10 voli alla settimana con ognuno dei due scali), Nizza, Tirana (6 voli alla settimana per ciascun aeroporto), Brindisi, Firenze, Reggio Calabria (2 voli al giorno per ognuno dei tre scali).

