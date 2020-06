Alitalia: Pellecchia (Fit-Cisl), Governo decida o perderemo ennesima occasione

(FERPRESS) – Roma, 23 GIU – “È positivo che il Ministro Patuanelli abbia affermato che non ci sarà lo smembramento e che si sta accelerando sul dossier Alitalia. Infatti stiamo ancora aspettando l’avvio della discussione sul piano industriale. Intanto le altre compagnie aeree europee si stanno portando avanti per riconquistarsi fette di mercato in attesa della fine della pandemia. Non possiamo permetterci di sprecare questa occasione”. Lo dichiara Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl, a seguito dell’audizione odierna alla Commissione Trasporti della Camera dei Ministri Paola De Micheli e Stefano Patuanelli su Alitalia

Pubblicato da COM il: 23/6/2020 h 15:18 - Riproduzione riservata