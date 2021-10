Alitalia: Pellecchia (Fit-Cisl), avviato il confronto ma non basta. Serve definizione di un CCNL

(FERPRESS) – Roma, 1 OTT – “È un primo passo l’assicurazione dei Ministeri competenti che per Alitalia ci sarà la copertura di ammortizzatori sociali e formazione per il mantenimento delle certificazioni e la riqualificazione fino al 2022 con prospettive di estensione al 2023. I dicasteri hanno anche garantito l’impegno politico per accompagnare il processo in atto per il seguito”. È quanto dichiara Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl, a valle dell’incontro di oggi su Alitalia presso il Ministero del Lavoro con i Ministeri di Economia e Finanza, Sviluppo economico e Infrastrutture e Mobilità sostenibili e i commissari della compagnia aerea.

Pubblicato da COM il: 1/10/2021