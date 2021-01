Alitalia: nel 2020 è stata la compagnia più puntuale d’Europa e terza al mondo

(FERPRESS) – Roma, 7 GEN – Nell’anno di maggiore criticità della storia del trasporto aereo mondiale Alitalia conferma la sua leadership nelle performance operative, risultando la compagnia aerea più puntuale in Europa e la terza al mondo tra le aerolinee full service (non low-cost).

