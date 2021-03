Alitalia: Masucci (Fit-Cisl Lazio), da assemblea di oggi emersa grande tensione. Agire con lucidità e tempestività

(FERPRESS) – Roma, 26 MAR – “Dall’assemblea di oggi dei lavoratori Alitalia è emersa una grandissima inquietudine e preoccupazione per una serie di criticità e problematiche che, senza interventi urgenti, rischiano di diventare esplosive per migliaia e migliaia di lavoratori del nostro territorio e di tutta Italia. I dipendenti hanno a che fare con incertezze e ritardi sulla retribuzione e sull’erogazione degli ammortizzatori che non è sostenibile e richiede risposte urgenti. Al contempo, non è possibile che l’azienda debba subire l’effetto incrociato del drammatico crollo del settore dovuto al Covid, e che intanto debba rispondere a regole europee riguardanti la discontinuità che caratterizzavano il mondo pre-pandemico: si tratta di un assurdo logico, a cui corrispondono inaccettabili ricadute sociali”.

Pubblicato da COM il: 26/3/2021 h 12:50 - Riproduzione riservata