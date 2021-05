Alitalia: Mascia (Fit-Cisl), assurdo che i biglietti di Alitalia non valgano per Ita

(FERPRESS) – Roma, 28 MAG – “Prendiamo atto con sconcerto di quella che, da parte della Commissione europea, sempre più appare come una pervicace volontà di annichilire le possibilità di Alitalia-Ita di generare utili. L’ultimo balzello è l’impossibilità, per i viaggiatori, di poter utilizzare nella newco i biglietti precedentemente venduti da Alitalia in amministrazione straordinaria. Questo si aggiunge all’obbligo di riacquisto a gara dello storico marchio e di numerosi slot”. È quanto dichiara Monica Mascia, Segretario Nazionale Fit-Cisl, spiegando che: “Abbiamo già espresso, motivandola oggettivamente, la nostra contrarietà alle urticanti e fortemente penalizzanti condizioni poste rispetto al dimensionamento flotta e allo smembramento delle attività connesse (handling e manutenzione) con insostenibili effetti sull’occupazione.

Pubblicato da COM il: 28/5/2021 h 15:45 - Riproduzione riservata