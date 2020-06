Alitalia: a luglio aumentano destinazioni e frequenze. Oltre 1.000 voli a settimana su 37 destinazioni

(FERPRESS) – Roma, 11 GIU – A partire da luglio Alitalia aumenta destinazioni e frequenze. La Compagnia effettuerà oltre 1.000 voli settimanali e raggiungerà 13 nuovi aeroporti: Amsterdam, Atene, Boston, Malta, Nizza, Tel Aviv, Tirana, Tunisi, Brindisi, Firenze, Lampedusa, Pantelleria e Reggio Calabria.

