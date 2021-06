Alitalia–Ita: Uiltrasporti, schizofrenia o incapacità del Governo? Progetto rischia di fallire prima che nasca

(FERPRESS) – Roma, 10 GIU – “Il Governo continua a deludere ed eludere il confronto con il sindacato e le notizie di stampa rappresentano uno scenario ogni giorno più preoccupante. Questo mentre il mercato sta ripartendo e l’aggressività dei concorrenti diventa sempre più forte. Come Uiltrasporti siamo molto preoccupati per la sorte dei lavoratori di Alitalia e altrettanto per i lavoratori del trasporto aereo” Così il Segretario Generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, e il Segretario Nazionale, Ivan Viglietti, si esprimono sulle ultime notizie di stampa che riportano l’esaurimento della liquidità sia di Alitalia in A.S. sia di Ita e l’eventuale avvio della newco non prima di novembre.

