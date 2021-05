Alitalia: Giorgetti incontra vice presidente UE Vestager. Colloquio serrato e costruttivo

(FERPRESS) – Roma, 27 MAG – “Inizia il percorso tecnico per la nascita di una compagnia sostenibile, la nuova Alitalia che dovrà essere operativa il prima possibile, ragionevolmente ad agosto”. Così il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti al termine dell’incontro avuto ieri con la vice presidente Vestager al quale ha partecipato, in collegamento, anche il ministro Daniele Franco.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it