Alitalia: Fit-Cisl, si continuano a dare i numeri invece che soluzioni per il rilancio della compagnia

(FERPRESS) – Roma, 28 FEB – “Ancora una volta le lavoratrici e i lavoratori di Alitalia devono apprendere dai media che secondo il commissario e il direttore generale ci sarebbero 3.900 esuberi a causa dello svuotamento degli aerei per l’emergenza coronavirus. Di soluzioni per il rilancio della compagnia invece non si vede traccia. Rinnoviamo la richiesta di incontro con il Ministro Patuanelli per capire dove si vuole andare”, così dichiara la Fit-Cisl.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 28/2/2020 h 12:08 - Riproduzione riservata