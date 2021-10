Alitalia: Fit-Cisl Lazio, ultimo volo della compagnia non fermerà la nostra protesta

(FERPRESS) – Roma, 15 OTT – “Ieri, con l’ultimo volo Alitalia, si è chiusa un’epoca: un’epoca in cui il nostro Paese, dotato di un patrimonio turistico-artistico straordinario, aveva la sua compagnia di bandiera, di cui adesso resterà una lontana ombra. Per quanto ci riguarda, dopo mesi estenuanti di proteste praticamente quotidiane, possiamo dire di non essere stati ascoltati: 8mila lavoratori sono in esubero sul territorio nazionale, e il 90% di queste famiglie lavora e vive a Roma e nel Lazio. Continueremo a protestare, per la tutela dei lavoratori diretti e dell’indotto. Anche oggi siamo in protesta a Fiumicino”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 15/10/2021 h 13:52 - Riproduzione riservata