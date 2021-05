Alitalia: Fit-Cisl, bene il ministro Franco sul logo. Ora avanti veloce su newco

(FERPRESS) – Roma, 21 MAG – “Sulla vicenda del brand Alitalia c’è stato un apprezzabile e definitivo punto di chiarezza da parte del ministro Franco sulla indisponibilità del nostro Governo a cedere alle irragionevoli richieste della commissione presieduta da Margrethe Vestager, che chiedeva la rinuncia da parte di Ita al logo e al marchio Alitalia”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it