Alitalia: Filt Cgil, ora avviare lavoro condiviso col sindacato per rilancio compagnia

(FERPRESS) – Roma, 30 GIU – “Ora vanno colte le opportunità che un lavoro condiviso con le organizzazioni sindacali può garantire per il rilancio della compagnia di bandiera”. Così il segretario nazionale Fabrizio Cuscito sulle nomine del nuovo amministratore delegato e del presidente di Alitalia, aggiungendo che “è positivo aver sciolto il nodo del management della nuova Alitalia”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it