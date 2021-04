Alitalia: Fast Trasporto Aereo, lavoratori a Pasqua con stipendio e ammortizzatori sforbiciati di oltre la metà

(FERPRESS) – Roma, 2 APR -“Invece di farci gli auguri di Pasqua e scusarsi per i disagi commissari e dirigenti di Alitalia dovrebbero sospendersi lo stipendio e fare un atto di responsabilità e solidarietà nei confronti dei lavoratori”. Questa la dichiarazione del Segretario Nazionale FAST Trasporto Aereo-Confsal, Massimo Bonafede, in seguito alle comunicazioni aziendali arrivate in queste ore a tutti i dipendenti della compagnia aerea per esprimere il rammarico rispetto alla gravissima situazione che si sta creando.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 2/4/2021 h 09:09 - Riproduzione riservata