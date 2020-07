Alitalia: da domani nuovi voli da Roma per 13 destinazioni. Incrementi di frequenze su altre 13 rotte già servite da Fiumicino

(FERPRESS) – Roma, 31 LUG – Cresce il numero dei voli Alitalia sull’hub di Roma Fiumicino, con 13 nuovi aeroporti collegati a partire da domani, 1 agosto. La Compagnia riprenderà domani i servizi aerei da Fiumicino verso Milano Linate (10 voli al giorno, fra andate e ritorni) e Marsiglia (10 voli alla settimana). Da domani, inoltre, saranno attivi i voli stagionali estivi per Palma di Maiorca, Ibiza, Minorca, Heraklion (Creta) e Rodi (4 servizi alla settimana con ognuno di questi aeroporti).

