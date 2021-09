Alitalia: Di Bernardino, auspichiamo la ripresa di un confronto e rapporti sereni tra le parti

(FERPRESS) – Roma, 9 SET – “Auspichiamo la ripresa di un confronto e rapporti sereni tra le parti coinvolte nella trattativa Alitalia.

Nessuna forzatura in questo momento può portare benefici; al contrario chiediamo che la trattativa si possa svolgere nel rispetto di tutte le parti per dare soluzione a tutti i lavoratori pur dentro una fase di transizione.

Come Regione ribadiamo la nostra contrarietà al cosiddetto ’spezzatino’, che rappresenterebbe per il Lazio una crisi occupazionale e sul sistema economico produttivo che il territorio non riuscirebbe a assorbire. In questo momento di diffusa difficoltà ognuno deve fare la sua parte con grande senso di responsabilità guardando alle ricadute a medio e lungo termine”.

Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio.

