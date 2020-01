Alitalia: decreto in aula per la conversione. Un dibattito con poche presenze e ancor meno soluzioni

(FERPRESS) – Roma, 13 GEN – E’ iniziato in aula alla Camera dei Deputati l’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 2 dicembre 2019, n. 137, che stanzia ulteriori 400 milioni di euo per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia, attualmente in amministrazione straordinaria. Il dibattito segue l’esame del decreto avvenuto in Commissione Trasporti della stessa Camera, più o meno con gli stessi temi e gli stessi protagonisti, e una scarsa presenza complessiva dei deputati in aula.

Pubblicato da RED il: 13/1/2020 h 16:54