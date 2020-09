Alitalia: De Micheli alla Camera, ricostruire compagnia obiettivo degli italiani, non solo del governo. Al via Newco

(FERPRESS) – Roma, 09 SET – “Ricostruire Alitalia come compagnia aerea nazionale non è un obiettivo solo di questo governo, ma è un obiettivo degli italiani”. E’ stata una difesa a spada tratta del piano del governo per la nascita della nuova Alitalia l’audizione che la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha tenuto alla Commissione Trasporti della Camera, presieduta da Raffaella Paita. Stretta tra i lavori di aula, l’audizione è comunque durata oltre un’ora e mezza, con interventi anche di numerosi deputati.

Pubblicato da AD il: 9/9/2020 h 17:07 - Riproduzione riservata