Alitalia: Cuscito (Filt Cgil), dal Governo ci aspettiamo una smentita sugli esuberi

(FERPRESS) – Roma, 8 SET – “Ci aspettiamo che le indiscrezioni sugli esuberi vengano smentite nell’audizione di domani dai rappresentanti del governo sulla situazione Alitalia”. Lo afferma su Alitalia il segretario nazionale della Filt Cgil Fabrizio Cuscito, spiegando che “proprio la ministra dei trasporti De Micheli aveva parlato di una dotazione iniziale di 100 aerei, ci aspettiamo che si parta da questo dato”.

